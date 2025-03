Gatti, 100 volte Juve: "Colori che ormai ho tatuati sul cuore"

Contro il Verona Federico Gatti ha festeggiato le cento presenze con la maglia della Juve nel migliore dei modi. Traguardo che il difensore bianconero ha voluto sottolineare sul suo profilo Instagram confermando il suo attaccamento al club e il suo nuovo ruolo di leader dello spogliatoio. "100 presenze con questi colori che ormai ho tatuato nel cuore", ha scritto Gatti a corredo di tre foto. Post a cui hanno risposto subito non solo tanti tifosi bianconeri, confermando l'affetto per quanto mostrato in campo, ma anche alcuni compagni ed ex compagni, tra cui spiccano il commento di Fagioli e il repost di Danilo.