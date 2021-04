Festino in casa McKennie, presenti Arthur e Dybala: sanzionati, niente denuncia

Guai in vista per Weston McKennie e alcuni altri compagni di squadra alla Juventus. Il centrocampista ha organizzato una festa nel proprio appartamento con circa una decina di invitati tra cui Arthur e Dybala. A casa dell'americano i carabinieri sono riusciti a entrare solo dopo un'ora di trattativa. Per i giocatori oltre alla possibile multa in arrivo dalla Juventus e anche da parte delle autorità, non c'è il rischio di una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale. Anche perché c'è stata massima collaborazione da parte di tutti.