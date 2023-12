Federico Gatti: "Facevo il muratore, voglio vincere con la Juve"

juventus

Il difensore bianconero: "Ho fatto anche il serramentista e caricavo le casse al mercato, ora sogno la Nazionale in estate"

Contro il Napoli quinto gol nelle prime 40 presenze con la Juventus per Federico Gatti che racconta la strada fatta per arrivare a questi livelli: "Caricavo le cassette di frutta e verdura al mercato, ho fatto il serramentista e pure il muratore. Lavoravo sui tetti. L'obiettivo ora è conquistare la Nazionale per l'estate e vincere qualcosa con la Juve".

Il difensore ha iniziato facnedo la gavetta in giro per mezzo Piemonte, passando anche dalle giovanili del Toro, poi ha cercato fortuna tra Pavarolo, Saluzzo, Verbania e Pro Patria. La svolta nel 2021 con la chiamata del Frosinone e la promozione con i ciociari, l'anno dopo l'approdo in bianconero.

"Ieri (allo Stadium, ndr) c'erano i miei genitori con la mia fidanzata - ha raccontato ancora il difensore alla Rai - ed erano felicissimi: l'emozione era quasi più grande per loro che per me".

