Emerson: "La mia Juve o questa? Con Ronaldo... Ma Dybala deve dare di più"

28/03/2019

Roma, Juve e Real. Tanti chilometri avanti e indietro, sostegno alla difesa e incursioni in attacco. Polmoni, cervello e tecnica. Il Puma Emerson, brasiliano atipico grande protagonista nella coda degli anni d'oro della nostra Serie A, è intervenuto oggi a RMC Sport parlando dell'attualità alla luce del passato più prossimo, suo e del calcio italiano. Cominciando dalla Juve: la sua era fortissima, vincente in Italia ma non altrettanto in Europa, con quel tabù Champions che proprio quest'anno potrebbe essere finalmente infranto.



"Non mi piace fare paragoni - ha dichiarato il brasiliano - sono tempi diversi, però questa Juve di Ronaldo è una squadra davvero forte. Lo ha dimostrato anche nell'ultima partita di Champions contro l'Atletico Madrid". Promosso CR7, rimandato invece Dybala: "E' giocatore importante, può fare di più e aiutare la Juve a vincere la Champions League. I bianconeri hanno una grande possibilità quest'anno" Magari con il recupero pieno di un suo connazionale: "Douglas Costa uno dei più forti nel suo ruolo, ma ha troppi infortuni. Già nel Gremio aveva tanti problemi. Quando sta bene fa la differenza, spero che possa migliorare in questo".



Sulla Serie A e i suoi altri protagonisti, parole dolci per una sua ex, la Roma, un un connazionale appena arrivato in Italia: "Paquetà è giovane ma ha capito subito il calcio italiano, cosa non facile. tra i centrocamisti mi piace molto Pjanic come gioca, è un ottimo regista. Tra le squadre di vertice la Roma secondo me è invece l'unica che può giocare al livello della Juve in campionato. Può fare di tutto, anche vivere annate poco positive come questa".