100 anni di agnelli

L'ad di Exor e nipote di Gianni Agnelli celebra la storia ricorrenza bianconera: "Grazie per tutte le avventure vissute e che costruiremo insieme"

"Sono stati cent'anni di batticuore, vittorie, batoste, rinascite e passione assoluta ereditate di generazione in generazione". Queste le parole di John Elkann, amministratore delegato di Exor e nipote di Gianni Agnelli, per celebrare il centenario della famiglia Agnelli alla guida della Juventus. "Far parte di questa grande famiglia bianconera, che dovunque nel mondo si riconosce, si ritrova, si sostiene e si capisce con uno sguardo, e condividere l'amore viscerale per una squadra che per milioni di noi è una casa, è stata ed è una delle più grandi gioie della mia vita, trasmessa da mio nonno a me e poi ai miei figli - ha aggiunto sui canali ufficiali del club - per tutte le avventure che abbiamo vissuto, per quelle che costruiremo insieme, posso solo dirvi grazie con tutto il mio cuore. Ora e per sempre, forza Juve".

FERRERO: "STORIA DI UNA CITTA' E DI UN PAESE"

Il nuovo presidente della Juventus, Gianluca Ferrero, ha festeggiato con queste parole i 100 anni della famiglia Agnelli alla guida del club: "La Juventus: tradizione, passione e gloriosi successi. Una storia autentica, la storia dei suoi campioni, dei suoi dirigenti e di tutte le persone che da sempre danno il massimo dentro e fuori dal campo. La storia del grande amore dei suoi tifosi, ma anche la storia di una città e di un paese intero. Orgoglioso e onorato di farne parte".

LA JUVE: "CON FAMIGLIA AGNELLI UN SECOLO D'AMORE"

Alla Juventus è un giorno speciale, il 24 luglio del 1923 cominciava ufficialmente l'era Agnelli. "Edoardo Agnelli diventava presidente della Juventus: il primo, della famiglia Agnelli, a legare il suo nome ai colori bianconeri", si legge in una nota ufficiale del club. La società ha anche proposto la rubrica "100 anni in 10 immagini", con alcuni dei momenti più belli di questo secolo con la famiglia Agnelli: dai primissimi successi alle 'stelle' per gli scudetti, fino ad arrivare alle più recenti epoche con l'Avvocato e con Andrea che taglia il nastro all'inaugurazione dell'Allianz Stadium l'8 settembre del 2011. "Una storia lunga un secolo, che dieci immagini forse non bastano a racchiudere nella sua grandezza - sottolinea il sito della Juve - ma che milioni di cuori bianconeri nel mondo conoscono bene; e da quei milioni di cuore non può che arrivare la parola più semplice di tutte: grazie".