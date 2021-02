Ecco finalmente la Juve di Pirlo: Chiellini ha blindato la difesa e CR7 non si ferma più

L'ANALISI

“Siamo stati gli unici a cambiare allenatore, serviva tempo" ha detto ieri Fabio Paratici prima del successo sulla Roma e proprio la vittoria sui giallorossi gli ha dato subito ragione. Dopo una prima parte di stagione vissuta tra alti e bassi, ecco finalmente la Juventus di Andrea Pirlo, che infatti dopo il 2-0 a Fonseca ha confermato: "L'avevamo studiata così". Grazie al ritorno di Chiellini, la difesa bianconera è tornata solida e quasi imperforabile (è la migliore del campionato), Arthur si sta prendendo le chiavi del centrocampo “per merito di Pirlo e del suo staff” e davanti c’è un Cristiano Ronaldo in versione extra lusso che guida la classifica dei marcatori.

Dopo il successo che è valso il sorpasso sui giallorossi, molti tifosi bianconeri sui social hanno paragonato lo stile di gioco di Pirlo a quello di Massimiliano Allegri e in effetti per cinismo la Juve delle ultime settimane ricorda quella del tecnico livornese e le parole di Bonucci nel post partita sembrano anche suggerire che il gruppo abbia ritrovato quell’unità di intenti che sembrava un po’ smarrita dopo la mezza rivoluzione estiva: ”Queste sono le partite dove viene fuori l’anima di questo gruppo, soprattutto ogni volta che c’è da soffrire – ha detto il difensore, che poi ha aggiunto - Sapevamo che dovevamo mettere in campo la nostra umiltà e il sacrificio, per colpirli poi nel momento in cui potevamo fargli male. Stasera siamo stati veramente cinici, ma soprattutto siamo stati una grande squadra”.

Ed è effettivamente un 2021 da grande squadra quello che sta vivendo la Vecchia Signora, che ora vince e convince e nel nuovo anno, al netto della sconfitta con l’Inter (che Pirlo ha definito "terapeutica"), ha davvero cambiato marcia. La conferma arriva anche dai numeri, perché contro la Roma i bianconeri sono riusciti, per la prima volta sotto la gestione Pirlo, a mantenere la porta inviolata per tre gare consecutive di Serie A (6 clean sheets in questo campionato, in quattro di queste partite era in campo Chiellini…).

La Juve ha quindi iniziato a parlare lo stesso linguaggio del suo allenatore, è diventata solida dietro e davanti può contare sul miglior Cristiano Ronaldo fin qui ammirato in Italia. Il portoghese è sempre decisivo, una macchina da gol (già 16 in campionato), e sembra aver trovato in Alvaro Morata il partner ideale (é l'attaccante che ha fornito piú assist in questo campionato (7) e quattro di questi sono arrivati per Ronaldo).

Solida, cinica e con l’entusiasmo alle stelle: la Juventus arriva alla doppia sfida con Inter (semifinale di ritorno di Coppa Italia) e Napoli (campionato) nel miglior momento possibile, Conte e Gattuso sono avvisati.

Vedi anche juventus Pirlo: "Abbiamo ritrovato l'entusiasmo e ci siamo ricompattati"