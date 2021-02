Pirlo: "Abbiamo ritrovato l'entusiasmo e ci siamo ricompattati"

"Abbiamo fatto la partita che volevamo fare", così Andrea Pirlo dopo la sesta vittoria consecutiva della sua Juventus. Contro la Roma ancora una gara senza subire gol: "Il recupero di Chiellini? Sta giocando bene come tutti gli altri. Ha ancora energie e sta bene, finché regge... Dopo la sconfitta contro l'Inter ci siamo ricompattati e abbiamo ritrovato l'entusiasmo. Anche in difesa stiamo facendo molto bene e non commettiamo più gli errori del passato".