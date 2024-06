Eca, Al Khelaifi abbraccia la Juventus: "Riaccolta coi fiori". Poi tende la mano a Real Madrid e Barcellona

LA DICHIARAZIONE

Il presidente dell'associazione dei club europei: "È un onore riaverla con noi. Non capisco Real Madrid e Barcellona"

© Getty Images La Juventus è pronta a rientrare nell'ECA, abbandonata nel 2023 in concomitanza dell'affaire Superlega. Ad annunciarlo è stato il presidente Nasser Al Khelaifi che ha commentato il ritorno dei bianconeri in famiglia. "Abbiamo accolto la Juventus con i fiori, è un grande club con una grande storia. Siamo orgogliosi di riaverla con noi". Ora le ultime squadre rimaste fuori dall'associazione dei club europei sono Real Madrid e Barcellona, ma la porta resta aperta: "Vogliamo che siate con noi - ha continuato Al Khelaifi a margine della riunione Eca a Londra -. Non ha senso restare in disparte".

La posizione del Real Madrid è come un muro contro la Champions League nuova, quel trofeo che a Wembley potrebbe conquistare per la 15a volta: "Hanno un grande storia in questa competizione, vogliono sempre vincerla ma poi vorrebbero distruggerla. Non ha senso, dovrebbero tutelarla. Sarei felice di parlare con loro dell'importanza di essere uniti, analizzando il nuovo format e discutendo. Sarebbe importante per tutti" ha continuati Al Khelaifi.

Diversa la situazione dell'altra dissidente, il Barcellona, che non sta vivendo un momento storico ed economico esaltante: "Penso che i catalani abbiano più bisogno di tutti di essere con noi vista la situazione. Fossi nel loro presidente rientrerei domani, ne trarrebbe beneficio".

Infine, Al Khelaifi ha parlato anche del Psg - squadra di cui è presidente - che in estate vedrà partire Mbappé: "Si apre una nuova era, siamo grati a Messi, Neymar e Mbappé per tutto quello che hanno dato".