Dybala vede la fine del tunnel: si è allenato in gruppo

JUVE

L'argentino dovrebbe tornare a disposizione per il derby contro il Torino. Rientrano anche Ramsey, Alex Sandro e Demiral

Forse ci siamo. Paulo Dybala vede la fine del lungo tunnel in cui era finito ormai quasi tre mesi fa. L'infortunio al ginocchio durante la partita contro il Sassuolo lo ha tenuto fuori più a lungo del previsto, ma pare proprio che la lesione al legamento collaterale del ginocchio sinistro sia guarita. O almeno si spera. In attesa del rientro dei nazionali, l'argentino ha svolto l'intera seduta di allenamento alla ripresa dei lavori alla Continassa e dovrebbe essere a disposizione per la sfida di sabato contro il Torino.

Vedi anche juventus Juve, Kulusevki: "Stagione deludente, dobbiamo fare tutti meglio" Un ritorno importante per non dire fondamentale per Pirlo. Di fatto l'allenatore bianconero ha potuto contare su la Joya, e soprattutto sui suoi gol, solo a mezzo servizio, visto che anche a inizio stagione è stato alle prese con i postumi dello stop rimediato in concomitanza con la sfida della passata Champions League contro il Lione a inizio agosto. Difficilmente partirà titolare, ma è probabile che gli venga riservato uno scampolo di gara, per iniziare a mettere minuti veri nelle gambe. Perché c'è una finale di Coppa Italia da giocare e uno scudetto da provare a difendere sino alla fine.

Con Dybala e il resto del gruppo "non europeo", si è allenato regolarmente anche Aaron Ramsey, mentre il derby dovrebbe segnare il ritorno tra i convocati pure di Demiral e Alex Sandro. Rispetto alla disastrosa partita con il Benevento, ci sarà anche Cuadrado, che ha scontato la giornata squalifica.