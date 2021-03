Juve, Kulusevki: "Stagione deludente, dobbiamo fare tutti meglio"

JUVENTUS

Lo svedese dal ritiro della Nazionale: "Dobbiamo iniziare a giocare meglio"

Dal ritiro della Svezia, Dejan Kulusevki non nasconde il suo disappunto per l'annata bianconera. "E' una stagione deludente. Siamo la Juventus, vogliamo vincere il campionato ogni anno e abbiamo passato un periodo difficile. Dobbiamo iniziare a giocare meglio, solo dopo guarderemo i risultati - ha dichiarato il fantasista svedese - Tutti dobbiamo guardarci allo specchio e fare meglio". Getty Images

L'ex Parma traccia un bilancio dell'annata bianconera. "È chiaro che questa non è l'atmosfera che vogliamo. Alcuni giorni sono più difficili di altri, ma è allora che si vedono i veri campioni. È allora che devi allenarti più duramente e non accontentarti".

Kulusevski nega litigi in squadra ("tensioni dopo la sconfitta con il Benevento? Non ho visto niente di tutto questo") e fa un bilancio del suo primo anno in bianconero. "È andata bene, non è la cosa più facile del mondo arrivare alla Juventus a 20 anni e giocare tante partite quante ne ho giocate io. A volte faccio fatica, ma penso che sia io che la squadra facciamo del nostro meglio. Cosa ho imparato? Nella squadra in cui giocavo prima, avevo molto più la palla, ora devo adattarmi molto di più ai giocatori. È una cosa completamente nuova per me e probabilmente ci vorrà del tempo, ma è molto utile".