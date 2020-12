Dybala verso una nuova chance. E' lui il favorito per affiancare CR7 a Genova

VERSO GENOA-JUVE

Chissà che non c'entri la cabala. Paulo Dybala al Ferraris contro i rossoblù ha segnato 5 delle 6 reti realizzate al Genoa, che è anche la squadra contro cui l'attaccante argentino ha la più alta media gol (0,67 a gara, 6 in 9 partite). Più probabilmente, però, Pirlo sta pensando di schierarlo dal primo minuto per permettergli di ritrovare, poco a poco, il ritmo partita e sbloccarlo definitivamente. Di certo c'è anche un risvolto psicologico. Il fatto di doversi sedere in panchina per l'inaspettata disponibilità di Morata, non sarebbe certo stata una corroborante iniezione di fiducia per la Joya.

In casa Juve vogliono vederlo tornare ai livelli di qualche mese fa. La fiducia e la continuità di minuti in campo sono tra le medicine migliori. C'è anche un altro aspetto, meno romantico. La crisi di prestazioni di Dybala ne compromette il valore di mercato e la possibilità di trovare acquirenti. Non è un mistero che la Juventus, con l'offerta giusta, possa decidere di farlo partire già a gennaio. L'eventualità di uno scambio con Pobga, e il relativo approdo allo United, è solo l'ultima ipotesi, in ordine di tempo, sul suo futuro.