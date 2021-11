Dybala fissa gli obiettivi: "Voglio essere importante per la Juve e vincere la Champions"

LE PAROLE

L'argentino fissa gli obiettivi: "Lavoro ogni giorno per ottenere questi risultati"

'La Joya' è un soprannome che gli piace, nato ai tempi di quando giocava in Argentina. "In Italia la parola suona proprio come gioia, felicità, ma in realtà significa gioiello", chiarisce Paulo Dybala, che ha ben chiaro cosa vuole per il presente e per il futuro. "Alla Juventus sono ormai alla settima stagione, ho vinto Scudetti, Coppe Italia e Supercoppe. Sono felice di aver segnato oltre 100 gol, ma ho ancora molti obiettivi da raggiungere e realizzare nella mia carriera da giocatore".

Ed eccoli i traguardi cui punta Dybala: "Sogno di vincere un Mondiale, così come vorrei vincere la Champions League con la Juve. Lavoro ogni giorno per ottenere questi risultati", ha detto in un'intervista al magazine di moda L'Officiel. E ancora: "Vivo sempre guardando al futuro e pensando agli obiettivi che vorrei raggiungere. Essere un giocatore importante della Juventus e crescere come persona, come uomo".