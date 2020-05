Del Piero festeggia la Champions 1996: "Ci sono date memorabili"

Una doppia foto, con tutta la squadra e da solo con la coppa al cielo. Immagini di gioia corredate dalla frase: "Ci sono date memorabili. Per me, il 22 maggio, lo è per questo!". Alessandro Del Piero festeggia su Instagram il 24° anniversario della sua prima e unica Champions League, l'ultima per la Juventus, conquistata nella finale di Roma ai rigori contro l'Ajax il 22 maggio 1996.