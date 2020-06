Cristiano Ronaldo trasferisce la sua holding dal Lussemburgo al Portogallo

Cristiano Ronaldo torna... in Portogallo. L'asso della Juve ha deciso di trasferire la cassaforte della Crs Holding dal Lussemburgo, che dal 2015 era la sede dei suoi affari extracalcistici, a Lisbona. Lo riferisce MF - Milano Finanza nell'articolo di Andrea Montanari. La decisione è maturata durante il lockdown e si è concretizzata con la firma da parte di CR7, che controlla in prima persona il capitale della finanziaria, dei documenti per il passaggio da Rue de Bonnevoie nella capitale del Granducato in Avenida Engenheiro Duarte Pacheco nella città lusitana.