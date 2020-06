Cristiano Ronaldo, nuovi tacchetti per essere ancora più veloce

JUVENTUS

Cristiano Ronaldo non vede l'ora di tornare in campo e non starebbe lasciando nulla al caso, come suo solito, per presentrarsi alla ripresa tirato a lucido e, se possibile, ancora migliore. Tanto che in questi giorni starebbe testando alcuni nuovi tacchetti, che potrebbero aiutarlo nello scatto. Si tratterebbe di "chiodi" di derivazione rugbistica, che garantirebbero una migliore presa al terreno. CR7 buca Pinsoglio

Non una novità assoluta visto che in Ligue 1 l'attaccante del Montpellier, Andy Delort, li sta già utilizzando. E non a caso il 19 febbraio ha stabilito il record di velocità di punta nel campionato francese con 36,8 km/h. Abbastanza per convincere CR7 a provare questi tacchetti, che potrebbero fargli sfruttare ancora meglio il suo scatto,. Quando si dice che i dettagli fanno la differenza.