Juventus, Ronaldo si allena sui tiri alla Continassa: Pinsoglio bucato

Continua la preparazione della Juventus in vista della ripresa del campionato, con un Cristiano Ronaldo che sembra già in forma smagliante. Il portoghese ha pubblicato su Instagram un video di una sua sessione di tiri verso la porta difesa da Carlo Pinsoglio. Il terzo portiere bianconero è stato letteralmente bucato da ogni posizione, con tanto di esultanza di CR7 ad ogni gol. "Allenarsi alla perfezione per sentirsi più forte", il messaggio di Ronaldo.