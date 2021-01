Cristiano Ronaldo festeggia 250 milioni di followers

Numeri da record in campo, ma non solo. Cristiano Ronaldo ha raggiunto in questi giorni 250 milioni di followers e, in un post su Instagram, ha voluto ringraziare il popolo dei social per il traguardo raggiunto. "250 milioni, che numero incredibile - ha scritto l'attaccante della Juventus - Grazie a tutti, siete parte di questo viaggio".