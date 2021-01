Cristiano Ronaldo e Florentino Perez, incontro a Torino

SUMMIT

Dopo l'addio nel 2018, ecco il faccia a faccia e finalmente qualche sorriso. Può essere questa la sintesi dell'incontro di ieri tra Cristiano Ronaldo e il presidente del Real Madrid, Florentino Perez. Ieri il numero uno dei Blancos è stato a Torino per un summit con Andrea Agnelli nel quale si è parlato soprattutto di Eca e di prospettive future per il mondo del calcio europeo. Ma, allo stesso tempo, è stata l'occasione per Perez di rivedere Cristiano Ronaldo e, finalmente, potremmo aggiungere, scambiare qualche parola con cordialità. afp

L'ultima volta che i due si erano visti era stato nel marzo (il primo) dello scorso anno sempre al Santiago Bernabeu per il Clasico col Barcellona. E ancora prima in occasione del primio ritirato del quotidiano Marca ritirato dal bomber nel settembre del 2019.

Tra i due c'erano stati momenti di comprensibile tensione visto l'addio, nell'estate del 2018, di CR7 al Madrid. Quando, appunto, in pieno Mondiale, sposò la causa juventina.

Ieri, quindi, i due sono tornati a parlarsi in modo cordiale, come ricostruiscono i media iberici, ma all'orizzonte non c'è alcuna possibilità di ritorno nella capitale spagnola per Cristiano che ha accettato la sfida della Serie A proprio per aver ancora nuovi stimoli professionali.

Insomma, si si sono visti, si sono parlati e si sono goduti due chiacchiere tra vecchi e buoni amici.