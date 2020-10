Juventus, dal Portogallo: Cristiano Ronaldo ancora positivo

JUVENTUS

Secondo indiscrezioni dal Portogallo, in particolare dal solitamente affidabile Correio da Manhà, Cristiano Ronaldo sarebbe ancora positivo al Covid-19: il tampone a cui si è sottoposto nella giornata di ieri l'attaccante della Juventus non avrebbe dato esito negativo. Rimane in bilico la presenza del portoghese contro il Barcellona di Messi il prossimo 28 ottobre, anche se le norme Uefa lasciano ancora qualche spiraglio.

Secondo quanto recita il punto 7.7 del regolamento "Return to Play", stilato per la ripartenza del calcio dopo il lockdown dei mesi scorsi, serve inviare una documentazione di completa guarigione - con i dati del test PCR, il test molecolare - almeno una settimana prima del match da giocare.

L'interpretazione della norma però non è ancora del tutto chiara, basti osservare il caso di Bastoni che era stato dichiarato negativo venerdì 16 ed è sceso in campo ieri con l'Inter, cinque giorni dopo la notizia (e non una settimana dopo). C'è chi pensa che basti essere asintomatico una settimana prima ed essere negativo 48 ore prima: in questo scenario, CR7 potrebbe ancora giocare contro il Barça.

La Juventus non rilascia dichiarazioni ufficiali su Ronaldo, se non quando sarà ufficiale la sua negativizzazione.