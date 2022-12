Il Codacons contro la Juventus: azione in favore degli azionisti

L'INIZIATIVA

Secondo l'associazione tutti gli azionisti potrebbero essere stati lesi nei diritti ed interessi economici

Anche il Codacons contro la Juventus. Dopo la richiesta di rinvio a giudizio recapitata ai vertici della Juventus compreso il club come persona giuridica, il Codacons sta preparando un'azione collettiva in favore degli azionisti della società. Le ipotesi accusatorie sono false comunicazioni sociali, manipolazione del mercato, dichiarazioni fraudolente con utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, di conseguenza, tutti gli azionisti che hanno acquistato e/o mantenuto nel portafoglio i loro titoli potrebbero essere stati lesi nei loro diritti ed interessi economici.

Sul sito del Codacons ciascun aderente può scaricare il modulo di nomina di persona offesa e inviarlo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino al fine di segnalare, con questo primo atto, la propria posizione alle Autorità.

Non è la prima volta che l'associazione per la tutela dei diritti di utenti e consumatori si è esposto contro la Juventus. In una nota pubblicata a fine novembre, lo stesso Codacons aveva annunciato - in caso di accuse confermate - la volontà di presentare un esposto all'Antitrust e alla Procura Federale per chiedere la retrocessione della Juventus in Serie B e la revoca degli ultimi scudetti vinti.