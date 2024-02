Chiesa-Milik, la strana coppia per il rilancio: vietato fermarsi ancora

VERSO JUVE-UDINESE

Sfida tra bianconeri all'Allianz Stadium: Allegri non ha alternative al successo col Milan che si è fatto sotto

Chiesa e Milik assieme per scacciare la mini-crisi e tenere nel mirino l'Inter. Senza Vlahovic e con l'umore non dei migliori la Juventus si prepara ad affrontare l'Udinese nell'ultimo posticipo di Serie A. Il ko del Meazza è stato tutt'altro che dimenticato, anzi brucia ancora. Ma è vietato fermarsi ancora. Allegri però non teme il contraccolpo: la speranza è che le due punte, rientranti dopo un periodo complicato, si esaltino. D'altronde c'è da allontanare pure il Milan che viaggia a ritmo da scudetto: adesso i rossoneri sono solo a -1 dalla Vecchia Signora.

Dicevamo di Chiesa (di nuovo titolare dopo due mesi) e Milik, che in campionato hanno giocato appena due volte assieme dall'inizio: una strana coppia che dovrà farsi carico di un fardello. Sul fronte del polacco pure perdonare visto il rosso risalente a Juve-Empoli con pareggio finale: un passo falso che dato ulteriore spinta all'Inter. Inter che appare inavvicinabile, ma con le coppe in arrivo il colpo di scena è dietro l'angolo. E Alcaraz? Non sarà titolare, dovrebbe vedersi a gara in corso con l'Allianz Stadium pronto ad accoglierlo dopo il buon esordio di San Siro.