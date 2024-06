Chiellini: "Thiago Motta ha tutto per fare bene alla Juve"

L'EX CAPITANO

L'ex capitano bianconero: "Quest'anno ha fatto qualcosa di straordinario, sono fiducioso"

© Getty Images Giorgio Chiellini 'benedice' l'imminente arrivo di Thiago Motta sulla panchina della Juve: "Da giocatore era già un allenatore in campo. Si vedeva che sarebbe diventato un allenatore. Quest'anno ha fatto qualcosa di straordinario. Ha tutto per far bene. Spero che si troverà bene in bianconero, ma sono fiducioso, ha detto l'ex capitano bianconero, per cui si è anche parlato di un possibile ritorno nel club con un ruolo dirigenziale. "La Juve di quest'anno ha fatto il massimo. Neanche Guardiola poteva fare meglio - ha aggiunto - Come vedo Conte al Napoli? Bene. Penso che farà bene. Dovrà cambiare qualcosa: è un'accoppiata bella ed esplosiva con tutta Napoli".

Vedi anche juventus Juventus, Chiellini prepara il grande ritorno: pronto un ruolo dirigenziale

A proposito del proprio futuro, Chiellini ha rivelato che "tornerò dopo l'estate a Torino - ha detto a Sky Sport - Per adesso non ho altri programmi. Ho iniziato a lavorare a Los Angeles: mi piace e mi sto trovando molto bene. Sto imparando tutta la parte manageriale e aziendale".

Sugli Europei e le prospettive azzurre: "Non siamo in prima fascia. Penso che Francia, Portogallo e Inghilterra siano le migliori della altre. La Spagna ha una storia importante e la Germania gioca in casa. Queste sono le principali favorite. Mi piace mettere l'Italia un gradino sotto, ma non mi dà fastidio. So che dagli ottavi in poi e' una squadra che nessuno vuole affrontare. Spalletti è nel momento top della sua carriera - ha aggiunto - Ha qualcosa di speciale e l'amore per la nazionale. La speranza èche riesca a creare qualcosa di eccezionale. Sono curioso ed eccitato di vederli, farò il tifo per loro".