JUVENTUS

L'ex capitano bianconero potrebbe fare da collante tra Giuntoli e Thiago Motta, dando una garanzia di "juventinità" ai tifosi

La Juventus potrebbe presto riabbracciare Giorgio Chiellini. L'ex capitano bianconero, che ha dato l'addio al calcio lo scorso 12 dicembre, sta vivendo un'esperienza da vice direttore sportivo al Los Angeles FC, la squadra con cui ha chiuso la carriera, ma le porte della Continassa per lui sono sempre aperte e la sensazione è che a breve potrebbe tornare a varcarle. Come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, la nuova Juve di Giuntoli è pronta a offrigli un ruolo dirigenziale che gli permetta di lavorare a stretto contatto col management, ma anche con la squadra, facendo da collante tra il Football Director e il nuovo tecnico, che con tutta probabilità sarà Thiago Motta.

Chiellini, 17 stagioni in bianconero e terzo all time per presenze dietro a Del Piero e Buffon, sarebbe per altro una garanzia di "juventinità" per i tifosi, alla ricerca di un nuovo punto di riferimento che abbia alle spalle una storia importante nel club dopo l'addio di Pavel Nedved.

L'ex difensore aveva già firmato un accordo con la Juve come ambassador del club, ma un posto in dirigenza sembra lo sbocco naturale per uno col suo profilo e le sue competenze. Le prossime settimane saranno quelle decisive per mettere un eventuale accordo nero su bianco.