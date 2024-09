Juventus, Chiellini: "Questo è un ritorno a casa, il bianconero è parte di me"

Prime parole da nuovo Head of Football Institutional Relations della Juventus per Giorgio Chiellini: "Oggi ritorno a casa, seppur in forma e veste differente - ha scritto l'ex difensore sui suoi canali social -. Il bianconero è parte di me, questi colori li sento dentro da sempre e questo club, nel mio percorso personale e professionale, ha rappresentato tantissimo. Sono entusiasta di questa nuova avventura e consapevole delle responsabilità che porta con sé. Non vedo l'ora di contribuire, con la stessa passione di sempre, a portare la Juventus verso nuovi traguardi". Un messaggio a cui ha prontamente risposto il club: "Bentornato!".