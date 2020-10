Chiellini: "Bolla difficile, la vera vittoria sarà finire il campionato: pronti a correre rischi"

L'ALLARME

Dal ritiro della Nazionale a Bergamo, Giorgio Chiellini ha fatto il punto sui tanti casi di coronavirus che rischiano di compromettere il campionato. "I protocolli, le varie misure preventive andranno rivisti. Bisogna andare avanti. Noi calciatori sappiamo di andare incontro a rischi, e siamo pronti a correrli" ha spiegato il capitano della Juve. "Dobbiamo andare avanti perché sappiamo che il calcio è un movimento dal forte impatto economico, ma anche per il valore sociale che sappiamo avere: nelle prossime settimane ci saranno altre chiusure, e credo il calcio sia importante per la gente. Andiamo incontro a mesi difficili, e questo lo sappiamo. Io credo che alla fine la vera vittoria sarà aver finito questo campionato: so già che chiunque vinca si parlerà di torneo falsato, ma la verità è che sarà importante arrivare fino alla fine".

Difficile, però, ipotizzare una nuova bolla come quella che ha permesso alla NBA di chiudere la stagione. "La bolla è difficile, le strutture sono molto diverse, non abbiamo strutture già pronte. Una semi bolla c'è già, nei casi di positività. Il Torino le ha già fatte altre volte, si sta in ritiro fino al doppio tampone negativo. Faremo spola tra ritiro e casa, ci aspettiamo un po' tutti. Se bisognerà stare chiusi c'è massima disponibilità".

Sbagliato parlare di preoccupazione. "No, ma distrazione sì, è un argomento di cui si parla spesso, ogni giorno c'è un positivo nuovo. Diventa argomento di discussione, siamo consapevoli di quello che ci aspetta, saranno mesi molto difficili. Siamo tutti convinti che bisogna andare avanti per proseguire il campionato".

