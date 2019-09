Calciopoli, nuovo ricorso della Juve contro l'Inter: "Lo scudetto 2006 non va assegnato"

"L'Inter? No, per carità! Prima c'è il Bayer" ha detto Sarri. "La Juve? Macché, c'è solo il Barcellona ora come ora" gli fa eco Conte. Eppure, al di là delle professioni di fede, Champions o non Champions, il Derby d'Italia è lì che campeggia su tutto. Un pensiero fisso che puntualmente si riaffaccia, un assillo continuo. Nella testa dei protagonisti, nelle domande dei giornalisti, nei pronostici dei tifosi. E come se non bastassero i due punti che in classifica distanziano i ragazzi di Conte da quelli di Sarri, come se non fosse sufficiente la rivalità storica e la poca amicizia che lega (si fa per dire) anche i due tecnici (benzina in più sul fuoco di una settimana come sempre caldissima), ad infiammare ulteriormente il countdown torna la madre di tutte le contese, quella per lo Scudetto 2006.