Bonucci, la Juve risponde all'Aic: "Riconosciuti e garantiti tutti i diritti"

IL COMUNICATO

"Juventus pronta a difendere la piena legittimità del proprio comportamento nelle sedi competenti"

La Juventus non perde tempo e risponde al duro attacco dell'Assocalciatori, secondo cui "la situazione che sta vivendo Leonardo Bonucci è paradossale: è oggettivamente fuori rosa, subisce condotte illegittime e vietate dall'accordo collettivo, viene calpestata la sua dignità". Pur senza mai nominare l'ormai ex capitano, il club bianconero "ribadisce con forza la correttezza del proprio operato nei confronti di tutti i calciatori tesserati cui sono riconosciuti e garantiti pienamente tutti i diritti previsti dall’Accordo Collettivo di categoria. Juventus è altresì pronta, nell’ipotesi in cui ciò si rendesse necessario, a difendere la piena legittimità del proprio comportamento nelle sedi competenti".

Bonucci non rientra più nei piani della Juventus ed è finito fuori rosa, costretto ad allenarsi lontano dal gruppo squadra. Una situazione sgradevole per quello che è stato un uomo simbolo e bandiera dei bianconeri. Una via d'uscita sia per club che per calciatore potrebbe essere rappresentata dalla Lazio, dopo il no del capitano della Nazionale all'Ajax e la soluzione Union Berlino che non convince appieno.

IL COMUNICATO DELLA JUVENTUS

"Juventus Football Club ribadisce con forza la correttezza del proprio operato nei confronti di tutti i calciatori tesserati cui sono riconosciuti e garantiti pienamente tutti i diritti previsti dall’Accordo Collettivo di categoria. Juventus è altresì pronta, nell’ipotesi in cui ciò si rendesse necessario, a difendere la piena legittimità del proprio comportamento nelle sedi competenti.

Inoltre, Juventus Football Club si auspica che la problematica della definizione di un corretto bilanciamento tra diritti dei calciatori e esigenze dei Club possa essere definitivamente affrontata e risolta nell’ambito della negoziazione del nuovo Accordo Collettivo tra AIC e Lega Nazionale Professionisti Serie A che avverrà in vista della stagione sportiva 2024/25".

