Barzagli, festa di compleanno nello spogliatoio

08/05/2019

Andrea Barzagli ha festeggiato i 38 anni allenandosi in vista delle ultime partite della carriera. Per onorarlo i compagni della Juve, capitanati da Dybala, gli hanno organizzato una festa a sorpresa nello spogliatoio della Continassa. Con tanto di palloncini e coriandoli, come per i bambini...