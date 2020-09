Juventus-Novara, il debutto di Pirlo allenatore LIVE

Ci siamo, debutto ufficiale della nuovissima Juventus griffata Andrea Pirlo che affronta, nel primo test della stagione, il Novara alla Continassa. Proprio al JTC, come sempre, si è ritrovato ieri il gruppo bianconero ha lavorato sulle palle inattive e si sè poi concentrata ulla rifinitura. Curiosità, tanta, per quella che sarà probabilmente l'unica uscita della nuova Juve di Pirlo prima dell'inizio del campionato. Dopo l'addio di Higuain (giocherà a Miami negli Usa) e in attesa dell'arrivo di un nuovo centravanti, il tecnico bianconero si affiderà a Cristiano Ronaldo e Kulusevski in attacco, visto anche che la condizione di Paulo Dybala non è ancora al meglio. Debutta subito da titolare il nuovo acquisto Weston McKennie.