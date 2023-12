Allegri può sorridere: Locatelli, Chiesa e Vlahovic pienamente recuperati

Dusan Vlahovic, Federico Chiesa e Manuel Locatelli si sono allenati in gruppo per tutta l'ultima seduta alla Continassa e sono quindi pienamente a disposizione per la sfida con la Roma di Mourinho in programma sabato alle 20,45 all'Allianz Stadium. Il serbo era in dubbio per una botta al piede presa l’altro ieri in allenamento, mentre Chiesa aveva saltato l'ultima gara per un fastidio al tendine rotuleo. Il centrocampista ha invece recuperato da una contusione muscolare dell’obliquo interno.