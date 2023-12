Allegri mister "corto muso": è l'allenatore con più 1-0 in Serie A nell'era dei tre punti

© Getty Images

Grazie alla vittoria di misura sulla Roma, Massimiliano Allegri ha confermato la sua fama di mister "corto muso" e centrato un record in Serie A. Nell'era dei tre punti, cioè dal 1994-95 a oggi, il tecnico della Juve è diventato infatti l'allenatore che ha vinto più partite per 1-0 nel campionato italiano. Numeri alla mano, Allegri in carriera ha vinto 76 gare con un solo gol, superando Carlo Ancelotti fermo invece a quota 75.