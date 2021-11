Allegri: "Battuto il sarrismo? Ha vinto la Juve. Bravi i ragazzi"

QUI JUVE

Il tecnico bianconero: "Balla partita ma nella scelta decisiva siamo troppo frettolosi. Dobbiamo migliorare"

"La squadra ha fatto una bella partita, non eravamo distratti ma non abbiamo sfruttato le occasioni da gol avute, nella scelta decisiva siamo troppo frettolosi, dobbiamo migliorare". Massimiliano Allegri analizza così la vittoria della Juve all'Olimpico contro la Lazio. "Le partite le devi giocare fino alla fine, questo fa parte della crescita e della gestione dei momenti della partita - ha proseguito il tecnico bianconero - Abbiamo fatto tanti tiri in porta, avuto tante occasioni e non abbiamo concesso niente a un'ottima Lazio. Una soddisfazione battere Sarri? Io mi diverto. Non era Sarri contro Allegri ma Lazio contro Juve".

"Il calcio è anche strategia, serve anche difendersi e fare contropiede. Pensavo che la Lazio avesse il 70-80% del possesso e invece noi abbiamo fatto il 46% e comunque anche lì possiamo migliorare - ha detto ancora Allegri - Per noi è un passettino, non dobbiamo pensare che ora tutto va

bene, dobbiamo pensare di vincere una partita alla volta e rientrare il prima possibile nei primi quattro posti. La squadra ha fatto bene, non era semplice contro una squadra brava nel palleggio. Bisogna imparare la gestione della palla, sapere anche soffrire. Non ho mai visto una grande squadra vincere con superficialità, ma serve sempre grande rispetto per l'avversario. Abbiamo lasciato tanti punti con le medio piccole perché non ci abbiamo messo la la giusta concentrazione. Dybala? Spero torni presto a disposizione, lui può giocare nei tre davanti e serve un mediano di copertura. Importante stia bene".