Allegri: "Di Maria e Fagioli disponibili. Miretti? Se sono bravi giocano"

VERSO JUVE-SPEZIA

Le parole del tecnico bianconero alla vigilia di Juventus-Spezia, match valido per la quarta giornata di Serie A

Il passo falso contro la Sampdoria e il parziale riscatto contro la Roma: domani alle 20:45 contro lo Spezia, la Juventus di Max Allegri dovrà scegliere che cosa diventare. 5 punti ottenuti nelle prime tre giornate sono un bottino magro; il tecnico toscano presenta il match contro i liguri in conferenza stampa: "Non ho ancora deciso la formazione. Ci saranno i rientri di Di Maria e Fagioli, che tornano disponibili. Abbiamo perso 4 punti per strada, domani la partita andrà aggredita".

Su Miretti

"Ha fatto una buona partita, poi capiterà che avrà bisogno di recuperare. E’ giovane, c’è una componente psicologica ed emotiva d valutare, perché ha giocato con la Roma. Se sono bravi giocano. Non deve passare il messaggio: “i giovani devono giocare”. Se sono bravi giocano, ma ci sono tante componenti”.

Soulé sarà della partita?

"Soulé sta facendo bene, però in questo momento sto facendo altre scelte. La Juve deve puntare a vincere, quindi faccio scelte in base alla partita indipendentemente dall’età".

Come sta Pogba?

"Dalla prossima settimana comincerà un pochino a correre. Speriamo di averlo il prima possibile. Problemi familiari? Non lavora col gruppo, quindi non l’ho visto".

Milik titolare?

"Domani saranno importanti i cambi, dovrò valutare se farlo partire assieme a Vlahovic o farlo partire in panchina”.

Su Gatti

"Sta proseguendo bene. Bonucci è a posto e da dopodomani sarà con la squadra e disponibile con la Fiorentina. Di Gatti sono contento, vediamo domani se sarà disponibile".

Su McKennie

"E' stato molto bravo, l'ho chiamato in campo subito dopo una lussazione alla spalla. Sta crescendo di condizione come il resto della squadra".

Un voto a Danilo centrale di difesa?

"Sono contento di tutti i difensori che ho a disposizione. Lui può giocare al centro ed esterno. Ha fatto una buona partita, poi quando due giocano per la prima volta assieme possono capitare degli errori".

Rovella e Fagioli in uscita?

"Rovella è in uscita. E’ già partito e sta andando a Monza. Farlo star qui e interrompere un percorso di continuità sarebbe stato un errore per lui. E mi dispiace molto. Per quanto riguarda Fagioli, credo che rimarrà alla Juventus".