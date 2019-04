Adani: "Allegri arrogante e maleducato. Non prendi CR7 per battere il Chievo, deve rispondere non andarsene..."

29/04/2019

La lite nell'immediato post-partita di Inter-Juve, a seguire l'affondo di Allegri a 24 ore di distanza, ora la controreplica di Adani. La querelle prosegue, i toni restano alti, le opposte tifoserie si schierano. Ognuno ha le proprie ragioni da sostenere, l'antipatia reciproca fa da cornice al tutto. Oggi l'opinionista tv (molto apprezzato per la sua competenza) ha approfittato del consueto appuntamento a Radio Deejay per dire la sua, rispondendo così all'attacco del tecnico della Juve e alle accuse di incompetenza a lui rivolte: "Con l’allenatore della Juve - ha così precisato Adani - l’argomento non poteva essere soltantro il pareggio con l’Inter per 1-1, ma doveva essere un argomento un po’ più profondo da trattare, come la partita con l’Ajax e il cammino in Champions. Se uno parte in un modo e parlando da solo finisce quasi a blaterare, la colpa non è di nessuno ma devi saper avere un argomento e un contraddittorio adeguato, poi puoi spostarlo dove meglio credi. Quando esci da una doppia partita come con l’Ajax e gli argomenti sono che nella gara d’andata dovevi far ammonire i centrali e prendere il rigore, poi dire al ritorno che le grandi partite le vincono i grandi giocatori quando l’Ajax ha un decimo della tua forza, non mi sembrano tanto argomenti per giustificare il tuo cammino…”



Insomma, controreplica pacata nei toni ma decisa nei contenuti. Adani, poi, non accetta le accuse di inadeguatezza e incompetenza a lui rivolte: "Non è detto che un analista come me debba fare per forza l’allenatore perché io ho scelto un altro percorso, un allenatore invece deve essere un grande analista. E alla Juventus non è chiesto di vincere il campionato, non prende Ronaldo per battere il Chievo, ma per imporsi in Europa. Allegri è stato molto maleducato ma ci mancherebbe che non lo salutassi. Sicuramente è stato scortese, maleducato e anche arrogante. Ma soprattutto dicendo che non posso parlare perché non ho vinto scudetti manca di rispetto a tutti quanti, anche a chi paga gli abbonamenti e tifa. Puoi ovviamente avere opinioni diverse, ma finire la conversazione togliendosi il microfono… È la seconda volta con me. Io non ho interesse ad argomentare per Allegri, io lo faccio per la gente, e lui finisce togliendosi il microfono”.