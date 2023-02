Abodi: "Parole anti-Juve di Santoriello? Inopportunità evidente"

© ipp

Il ministro dello Sport Andrea Abodi è intervenuto in merito al caso Santoriello, uno dei tre magistrati della Procura di Torino impegnato nel processo plusvalenze nei confronti della Juventus che nel 2019 parlò apertamente della sua anti-juventinità a un convegno pubblico. "Il principio di responsabilità vale sempre - ha spiegato esprimendo la sua posizione sulla questione che ha acceso la rabbia dei tifosi bianconeri -. E' talmente evidente l'inopportunità, anche in momenti in cui si pensa di poterselo permettere, di entrare in un linguaggio che non è istituzionale e consono con il ruolo professionale che si svolge". "Ogni parola in più sarebbe inopportuna da parte mia", ha aggiunto.