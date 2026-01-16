Logo SportMediaset

Calcio

Juventus, tutto esaurito allo Stadium con Benfica e Napoli

16 Gen 2026 - 13:26

Intorno alla Juventus di Luciano Spalletti cresce l'entusiasmo dei tifosi e la conferma arriva dai risultati del botteghino. Come comunicato dal club in una nota ufficiale, l'Allianz Stadium ha già fatto registrare il "tutto esaurito" in vista della sfida di Champions League contro il Benfica in programma mercoledì 21 e per il big-match di campionato contro il Napoli di domenica 25. Inoltre, precisa la società, "a seguito del divieto di trasferta per i tifosi del Benfica, è stata aperta la vendita del settore ospiti ai tifosi juventini per cui restano gli ultimi posti disponibili". Anche per Juve-Lazio, fissata per domenica 8 febbraio, la prevendita prosegue a gonfie vele: superata quota 32mila spettatori, lo Stadium viaggia spedito verso il sold out anche per questa gara. 

