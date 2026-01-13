Juventus, Spalletti ha almeno cinque buoni motivi per sorridere

5)Thuram sta diventando leader. La Juventus ha un capitano riconosciuto e certificato, che è Manuel Locatelli. Ma con il passare del tempo sta scoprendo in maniera più evidente che ha anche un leader tecnico, cioè Khephren Thuram. Qualche settimana fa si è arrivati a ipotizzare uno scambio tra il francese e l'interista Frattesi. Caratteristiche molto diverse per due giocatori che potrebbero, se mai, coesistere. Thuram in mezzo al campo è una presenza fondamentale, per una fisicità che esprime sia nel recupero di palla sia nelle ripartenze, come quella che ha portato il 2-0 di David. Se per qualcuno può valere l'espressione "la squadra è lui più altri dieci", quest'uno è proprio Thuram. Almeno per ora.