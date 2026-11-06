Juventus, Spalletti: "Felicissimo perché vinto contro una grandissima squadra"

"Una vittoria contro una grandissima squadra": così Luciano Spalletti ha fotografato il successo della Juve in Europa League sul campo dell'Az Alkmaar. Una partita, secondo il tecnico bianconero, giocata con "con autorità, con forza, con coraggio: stasera è merito di tutti, quando si fa una partita del genere su un campo del genere significa che tutti hanno dato il massimo". Insomma, per Spalletti la Juve ha dato prova di "grandissima mentalità e grandissimo atteggiamento". Entusiasmo che neppure il finale difficile riesce a frenare: "Forse se la partita fosse durata altri cinque minuti non l'avremmo portata a casa, questo perché possiate capire quanto sono forti. Lo dico - ha sottolineato Spalletti - perché dopo la vittoria con il Nek avevo letto cose non vere: la forza degli avversari va conosciuta e riconosciuta".