Juventus, problemi in nazionale per Dybala e Bentancur

GLI INFORTUNI

Per l'argentino un sovraccarico al polpaccio, l'uruguagio fermato da una botta al ginocchio

La Juventus attende notizie dal Sudamerica per capire la reale entità dei problemi accusati durante la sfida tra Uruguay e Argentina da Paulo Dybala e Rodrigo Bentancur. Entrambi sono usciti infatti anzitempo: l'attaccante dell'Albiceleste già a fine primo tempo ha dovuto alzare bandiera bianca per un sovraccarico al polpaccio (in casa bianconera confidano che lo stop immediato abbia evitato che il problema si aggravasse) mentre il centrocampista uruguayano ha lasciato il campo al 76' per una contusione al ginocchio che non desta tuttavia particolare apprensione.

La gioia per il numero 10 della Juventus, tornato titolare con l'Argentina due anni dopo l'ultima volta, è durata un solo tempo. Dybala è rimasto negli spogliatoi all'intervallo dopo l'assist decisivo per Di Maria, secondo le prime ricostruzioni per un sovraccarico al polpaccio, conseguenza di una botta presa in uno scontro di gioco. Lo staff medico della Juventus e quello della nazionale sudamericana sono in stretto contatto per monitorare la situazione e nelle prossime ore sono attesi sviluppi più certi, con un po' di apprensione visti i recenti stop della Joya.

Nel corso del secondo tempo del match ha chiesto il cambio anche Rodrigo Bentancur: il centrocampista dell'Uruguay ha infatti preso una brutta botta al ginocchio nello scontro con l'interista Correa, ma al momento pare trattarsi di una forte contusione e nulla più. In ogni caso, alla vigilia della settimana che porta alla sfida in casa della Lazio, Allegri attende notizie incoraggianti dall'altra parte dell'Atlantico.