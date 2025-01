Juventus, Kalulu: "I gol subiti nelle ultime partite sono responsabilità di tutti"

Pierre Kalulu vuole il riscatto della Juventus nella sfida contro l'Atalanta. Il difensore bianconero ha parlato ai microfoni di DAZN poco prima del recupero: "Arrabbiarsi dopo una partita come il derby è normale. Poi però ce ne sono tante da giocare e non c’è tempo di pensare solo a quella. Abbiamo lavorato su questo e oggi siamo pronti. Prendiamo più gol di inizio stagione? Prima eravamo molto solidi ed era merito di tutti, oggi è responsabilità di tutti. Lavoriamo anche per questo, siamo pronti a fare bene stasera - ha sottolineato il francese -. La serata giusta per la scossa? Sappiamo che l'Atalanta è una bella squadra, sarà una bella partita - ha proseguito a Sky -. Faremo il massimo per vincere. I tanti pareggi? Lavorare e sudare, sono le uniche cose da fare per rimettere tutto a posto".