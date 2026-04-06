Juventus, Conceicao: "Meritavamo il 3-0, poi tanta stanchezza dopo le nazionali"
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La Juventus riparte dalla vittoria contro il Genoa e anche da un Francisco Conceicao autore di una buona prova: "Il risultato è un po' bugiardo, anche a inizio ripresa potevamo fare il 3-0. Abbiamo sbagliato qualche passaggio, tanti giocatori sono tornati dalla nazionale, hanno viaggiato ed erano stanchi. Il calo è arrivata perché è subentrata la stanchezza, dobbiamo lavorare per fare ciò che abbiamo fatto nel primo tempo per tutta la partita".
Grande ritorno da protagonista per Di Gregorio, con il rigore parato: "In quel momento avevamo bisogno di lui, ha fatto il suo lavoro. Ha qualità e lo ringraziamo perché ha aiutato la squadra".