Juventus, Conceicao: "Meritavamo il 3-0, poi tanta stanchezza dopo le nazionali"

La Juventus riparte dalla vittoria contro il Genoa e anche da un Francisco Conceicao autore di una buona prova: "Il risultato è un po' bugiardo, anche a inizio ripresa potevamo fare il 3-0. Abbiamo sbagliato qualche passaggio, tanti giocatori sono tornati dalla nazionale, hanno viaggiato ed erano stanchi. Il calo è arrivata perché è subentrata la stanchezza, dobbiamo lavorare per fare ciò che abbiamo fatto nel primo tempo per tutta la partita".