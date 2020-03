Juventus. fatti i primi tamponi alla squadra, l'esito è negativo

GLI ESAMI

Niente nuove, buone nuove: la Juve ha iniziato ieri, e proseguirà oggi e domani, a fare i primi tamponi per verificare eventuali nuovi casi di positività al coronavirus al suo interno e visto che nulla è stato reso noto circa l'esito degli stessi (la società aveva fatto sapere che avrebbe fatto comunicazioni solo qualora si fossero registrati nuovi casi) significa che per ora sono tutti negativi. Bene così, dunque. La priorità è stata data ai calciatori, quelli che per forza di cose sono stati più a contatto con Daniele Rugani (anche la compagna del difensore bianconero, Michela Persico, è risultata positiva), ma via via verranno testati anche gli altri dipendenti del club messi in quarantena. Fino a ieri erano 121 persone, a queste oggi si sono aggiunte però 10 calciatrici della squadra femminile.

Per svolgere i test la società ha atteso che passasse il periodo di incubazione, onde evitare risultati non veritieri. Parte dei giocatori, lo ricordiamo, alloggia in questo periodo al J-Hotel della Continassa, altri (come Cristiano Ronaldo che si trova in Portogallo) sono in autoisolamento nelle rispettive abitazioni. Per tutti è stato stilato un apposito protocollo di allenamento da osservare: la squadra ha lavorato assieme sino a mercoledì della settimana scorsa, ora la ripresa è indicativamente fissata per il 26 marzo, ma la data è quanto mai approssimativa in questo momento. Chiaramente occorrerà vedere come si evolverà la situazione ed è quindi molto probabile che verrà spostata più in là nel tempo.

DIECI CALCIATRICI DELLA JUVENTUS WOMEN IN ISOLAMENTO DOMICILIARE: IL COMUNICATO

"Juventus comunica di aver disposto l'isolamento volontario domiciliare per dieci calciatrici delle Juventus Women e della Nazionale Italiana che, durante la trasferta o il viaggio di ritorno dall'Algarve Cup, potrebbero aver avuto contatti con un soggetto che si è successivamente rivelato positivo al COVID-19. Si specifica che le calciatrici sono tutte asintomatiche".