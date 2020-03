Coronavirus, Rugani: "Sto bene, spero che il mio caso serva a sensibilizzare tutti"

Dopo aver confermato di essere positivo al coronavirus via social e aver chiesto il supporto dei tifosi per aiutare gli ospedali a combattere il contagio, Daniele Rugani torna a mostrarsi in video. E lo fa via Skype durante la diretta Web di "A casa con la Juve", aggiornando i supporter sulle sue condizioni. "Sto bene. Voglio tranquillizzare tutti. In realtà sono sempre stato abbastanza bene e non ho avuto sintomi gravi - ha spiegato -. Mi ritengo fortunato".