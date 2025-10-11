Juventus, Chiellini verso il ruolo di consigliere federale

La votazione in Lega Calcio è prevista il prossimo 3 novembre e, oltre a Chiellini, ci sono in corsa Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, e Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce che, scrive La Repubblica, però dovrebbero farsi da parte in nome dell'unità dell'assemblea. Da un lato sembra naturale che un dirigente juventino succeda a un altro, dall'altro la Lega di A nel Consiglio Figc è molto coesa anche grazie ai risultati firmati da Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter, Stefano Campoccia, presidente dell'Udinese, e proprio Calvo che però ora ha lasciato.