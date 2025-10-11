Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
juventus

Juventus, Chiellini verso il ruolo di consigliere federale

Il dirigente della Juventus potrebbe sostituire l'ex bianconero Calvo per occupare il seggio vacante nella Federcalcio

11 Ott 2025 - 09:44

Giorgio Chiellini, sempre più calato nel suo ruolo di dirigente della Juventus, potrebbe approdare anche in Federcalcio. L'ex difensore, attuale Director of Football Strategy del club bianconero (ma c'è già chi lo immagina nel CdA), sarebbe infatti il favorito a occupare il posto vacante in quota Lega Serie A come consigliere federale dopo che Francesco Calvo, lasciando proprio la Juve, aveva perso il posto nell'organismo di governo della Figc.

La votazione in Lega Calcio è prevista il prossimo 3 novembre e, oltre a Chiellini, ci sono in corsa Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, e Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce che, scrive La Repubblica, però dovrebbero farsi da parte in nome dell'unità dell'assemblea. Da un lato sembra naturale che un dirigente juventino succeda a un altro, dall'altro la Lega di A nel Consiglio Figc è molto coesa anche grazie ai risultati firmati da Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter, Stefano Campoccia, presidente dell'Udinese, e proprio Calvo che però ora ha lasciato.

Sticchi Damiani sperava che i seggi riservati alla Serie A passassero da tre a quattro ma ciò non è avvenuto e arrivare allo scontro in questo momento non conviene a nessuno: ecco perché Chiellini è il favoritissimo.

Leggi anche

Juve, cambia tutto: Comolli ad, Chiellini nel cda, Del Piero o Platini nuovo presidente?

chiellini
consigliere federale

Ultimi video

03:34
ULTIMO TENTATIVO MCH FUNERALI RUSSO BOCA MCH

Commozione alla Bombonera per l'addio a Russo

01:11
MCH AMICHEVOLE INTER-ATLETICO 10/10 MCH

Gli highlights di Inter-Atletico Madrid

01:00
MCH WALK AROUND ITALIA A TALLIN 10/10 MCH

Il walk around dell'Italia sul campo di Tallin

00:59
DICH GATTUSO SU NO DISTRAZIONE E PLAY OFF 10/10 DICH

Gattuso: "Non esistono partite facili, devo ringraziare i miei ragazzi"

01:20
DICH GATTUSO PRE ESTONIA 10/10 DICH

Gattuso: "I playoff non sono scontati. Servono punti"

01:06
DICH CALAFIORI PRE ESTONIA 10/10 DICH

Calafiori: "In Nazionale si sente aria nuova"

01:04
DICH VIEIRA DA TRENTO 10/10 DICH

Vieira: "Salvezza ancora più difficile dell'anno scorso"

01:41
DICH TREZEGUET DA TRENTO 10/10 DICH

Trezeguet: "Sì, la Juve può vincere lo scudetto"

01:34
Ibra spinge il Milan

Ibra spinge il Milan: "Ti rifarò vincere"

01:46
Serie A, porte girevoli

Serie A, porte girevoli

01:31
Il ritorno di Tomori

Il ritorno di Tomori

01:42
Michel Platini a Trento

Michel Platini a Trento

01:35
Gasperini al Corsport

Gasperini: "Roma non da Champions, ma..."

00:19
Nesta speaks english

Nesta: "Il Milan sta tornando"

03:35
MCH PARTENZA INTER 10/10 MCH

Inter in Libia per la sfida contro l'Atletico dell'ex Simeone

03:34
ULTIMO TENTATIVO MCH FUNERALI RUSSO BOCA MCH

Commozione alla Bombonera per l'addio a Russo

I più visti di Calcio

Rabiot senza limiti

Rabiot senza limiti

DICH PLATINI DA TRENTO 9/10 DICH

Platini: "Non torno alla Juve, non si vive due volte la stessa storia d'amore"

DICH GATTUSO MUSEO COVERCIANO 8/10 DICH

Gattuso: "Sento tanta responsabilità ma sono orgoglioso di essere il ct dell'Italia"

ULTIMO TENTATIVO DICH DUMFRIES DICH

Dumfries esclusivo: "La sostituzione, la Roma e lo scudetto: vi dico tutto"

Si rompe il collo in partita: il togolese Asamoah rischia la paralisi

Ronaldo dice no a Georgina: "La famiglia mi dice di smettere, ma faccio ancora cose buone..."

Calcio ora per ora
Vedi tutti
11:06
Totti: "Azzurri ci portino al Mondiale. Roma? Neanche Gasperini se lo aspettava"
10:35
L'Argentina batte il Venezuela: Lautaro assistman, in campo anche Nico Paz
10:00
Mbappè infortunato, Real Madrid in allarme verso Juve e Clasico
23:39
Vieira: "Scudetto revocato alla Juve per me va contato"
22:32
La Serie A Women al fianco di Terre des Hommes