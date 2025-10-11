Juventus, Chiellini verso il ruolo di consigliere federale

Il dirigente della Juventus potrebbe sostituire l'ex bianconero Calvo per occupare il seggio vacante nella Federcalcio
Giorgio Chiellini, sempre più calato nel suo ruolo di dirigente della Juventus, potrebbe approdare anche in Federcalcio. L'ex difensore, attuale Director of Football Strategy del club bianconero (ma c'è già chi lo immagina nel CdA), sarebbe infatti il favorito a occupare il posto vacante in quota Lega Serie A come consigliere federale dopo che Francesco Calvo, lasciando proprio la Juve, aveva perso il posto nell'organismo di governo della Figc.
La votazione in Lega Calcio è prevista il prossimo 3 novembre e, oltre a Chiellini, ci sono in corsa Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, e Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce che, scrive La Repubblica, però dovrebbero farsi da parte in nome dell'unità dell'assemblea. Da un lato sembra naturale che un dirigente juventino succeda a un altro, dall'altro la Lega di A nel Consiglio Figc è molto coesa anche grazie ai risultati firmati da Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter, Stefano Campoccia, presidente dell'Udinese, e proprio Calvo che però ora ha lasciato.
Sticchi Damiani sperava che i seggi riservati alla Serie A passassero da tre a quattro ma ciò non è avvenuto e arrivare allo scontro in questo momento non conviene a nessuno: ecco perché Chiellini è il favoritissimo.