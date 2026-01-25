Juventus, chi è Raffaele Huli: il portiere classe 2008 convocato contro il Napoli

Per il big match contro il Napoli, Luciano Spalletti pesca dal futuro e convoca Raffaele Huli, giovanissimo portiere classe 2008, a causa dell'assenza per influenza di Carlo Pinsoglio. Nato ad Asti e pilastro della nazionale albanese Under 19, Huli ha già blindato il suo legame con la Juventus firmando un contratto da professionista fino al 2028; oggi, a soli 17 anni, vivrà la sua prima serata da "grande" all'Allianz Stadium, confermando la fiducia del tecnico in un talento che sta già dominando i pali della Primavera bianconera.