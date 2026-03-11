Vlahovic torna e fa subito gol, con l'Udinese ci sarà. In gruppo anche Milik VIDEO

Buone notizie per la Juventus e Luciano Spalletti: Dusan Vlahovic è tornato. L'attaccante serbo ha svolto l'intera seduta di allenamento mattutina insieme al resto dei compagni, confermando di aver recuperato ormai al 100% dal proprio infortunio. E la cosa è stata testimoniata anche dai canali social ufficiali della società bianconera, sui quali la Vecchia Signora ha pubblicato alcune immagini della seduta e il video di un bel gol segnato proprio da Vlahovic a Di gregorio.