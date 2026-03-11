Vlahovic torna e fa subito gol, con l'Udinese ci sarà. In gruppo anche Milik VIDEO
Buone notizie per la Juventus e Luciano Spalletti: Dusan Vlahovic è tornato. L'attaccante serbo ha svolto l'intera seduta di allenamento mattutina insieme al resto dei compagni, confermando di aver recuperato ormai al 100% dal proprio infortunio. E la cosa è stata testimoniata anche dai canali social ufficiali della società bianconera, sui quali la Vecchia Signora ha pubblicato alcune immagini della seduta e il video di un bel gol segnato proprio da Vlahovic a Di gregorio.
Il centravanti è da considerarsi pienamente recuperato e, sebbene debba ancora ritrovare il ritmo partita e la condizione ottimale, la sua presenza nella lista dei convocati per la sfida di campionato contro l'Udinese appare ormai scontata. Resta ora da capire come Luciano Spalletti deciderà di gestirlo: l'ipotesi più probabile è che Vlahovic parta dalla panchina, con il tecnico pronto a concedergli uno spezzone di gara nel secondo tempo per testarne i progressi sul campo.
Dopo più di 21 mesi di assenza dalle competizioni ufficiali, anche Arkadiusz Milik è pronto a rivedere la luce dopo un lunghissimo periodo segnato dagli infortuni. L'attaccante polacco potrebbe rientrare entro due o tre settimane, anche se lo staff medico della Juventus procederà con estrema cautela.
