In Qatar si torna a giocare a calcio: riparte il campionato, ma ancora tanti dubbi sulla 'Finalissima'

11 Mar 2026 - 18:48
© Foto da web

Nonostante le tensioni in Medioriente il campionato di calcio del Qatar è pronto a ripartire. La Qatar Stars League, ferma da inizio mese, riprenderà domani con la 18/a giornata originariamente prevista la scorsa settimana. La lega calcio qatariota ha implementato un protocollo volto a garantire la protezione di tutti i soggetti coinvolti in una partita, dai giocatori allo staff passando per i dirigenti. "Questi sono tempi difficili e senza precedenti per il nostro Paese - ha dichiarato il presidente della lega Hani Ballan - Siamo grati di vivere in uno dei paesi più sicuri al mondo, con sistemi solidi per proteggerci in situazioni come questa". Resta da capire se la ripresa delle attività calcistiche basterà per garantire la disputa della 'Finalissima' tra Argentina e Spagna in calendario il 27 marzo a Doha. 

La Finalissima

 La Spagna, vincitrice di UEFA EURO 2024, affronterà l'Argentina, vincitrice della Copa América CONMEBOL 2024, nella sfida tra le due detentrici del rispettivo titolo continentale. La partita dovrebbe disputarsi in Qatar allo Stadio Lusail venerdì 27 marzo 2026 alle 21:00 ora locale. L'Argentina, campione del mondo in carica, ha vinto la prima edizione della Finalissima nel 2022 battendo l'Italia per 3-0 a Wembley (Londra). 

