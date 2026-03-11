In Qatar si torna a giocare a calcio: riparte il campionato, ma ancora tanti dubbi sulla 'Finalissima'

Nonostante le tensioni in Medioriente il campionato di calcio del Qatar è pronto a ripartire. La Qatar Stars League, ferma da inizio mese, riprenderà domani con la 18/a giornata originariamente prevista la scorsa settimana. La lega calcio qatariota ha implementato un protocollo volto a garantire la protezione di tutti i soggetti coinvolti in una partita, dai giocatori allo staff passando per i dirigenti. "Questi sono tempi difficili e senza precedenti per il nostro Paese - ha dichiarato il presidente della lega Hani Ballan - Siamo grati di vivere in uno dei paesi più sicuri al mondo, con sistemi solidi per proteggerci in situazioni come questa". Resta da capire se la ripresa delle attività calcistiche basterà per garantire la disputa della 'Finalissima' tra Argentina e Spagna in calendario il 27 marzo a Doha.