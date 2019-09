"Una partita tosta e un risultato che ci fa rabbia. Ora testa e cuore a mercoledì". Questo il tweet di Federico Bernardeschi dopo il pareggio per 0-0 della Juventus sul campo della Fiorentina. L'ex giocatore viola è stato fischiato dal pubblico di casa al suo ingresso in campo al posto dell'infortunato Douglas Costa, ma insieme ai suoi compagni è già proiettato verso l'esordio stagionale in Champions League mercoledì contro l'Atletico Madrid.