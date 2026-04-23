Juventus, per Yildiz e Thuram allenamento ancora a parte. Le ultime verso il Milan

23 Apr 2026 - 19:59
© italyphotopress

© italyphotopress

La Juventus si è allenata alla Continassa senza Thuram e Yildiz, i due calciatori hanno svolto un programma personalizzato. Nello staff bianconero, però, c'è fiducia di poterli recuperare in tempo per la sfida di domenica sera a San Siro contro il Milan, mentre per Holm potrebbe prevalere la cautela dal momento che il suo è un problema di natura muscolare.

In attacco Spalletti pensa di dare ancora spazio a David, in gol contro il Bologna, e a centrocampo lancerà certamente Locatelli insieme a McKennie e Cambiaso. Anche in difesa non sono previste rotazioni con Kalulu, Bremer e Kelly a protezione della porta di Di Gregorio. 

juventus
kenan yildiz
khephren thuram

Ultimi video

02:20
Tutto su Lazio-Inter

Lazio-Inter: l'Olimpico per l'ultimo atto

01:30
MCH GHANA QUIEROZ SI BALLA MCH

Queiroz, presentazione show: i tifosi ballano in sala stampa

01:50
MCH PORTO-SPORTING MCH

Il Porto saluta la Coppa per mano dello Sporting, ma il pubblico applaude Farioli

01:07
DICH GIAMPAOLO CREMONESE PRE NAPOLI 23/04 DICH

Giampaolo: "A Napoli punti che valgono oro"

01:59
Callegari: "Inter-Lazio, quanti incroci"

Callegari: "Inter-Lazio, quanti incroci"

01:19
Callegari: "Motta stratosferico, un talento per l'Italia"

Callegari: "Motta stratosferico, un talento per l'Italia"

01:43
Callegari: "Lazio, grandi meriti a Sarri"

Callegari: "Lazio, grandi meriti a Sarri"

02:33
Esclusiva Pavlovic

Esclusiva Pavlovic

01:11
Italia ripescata?

Italia ripescata? La pazza idea che viene dagli States

01:41
La partita di Loca

La partita di Loca: emozioni a San Siro

01:48
Milan-Juve, un girone fa

Milan-Juve, un girone fa: soffia il vento del cambiamento

01:08
Allegri prepara la Juve

San Siro e la Juve: doppio esame per Leao

01:13
Domani Napoli-Cremonese

Conte e i "Fab Four" dimezzati

02:19
È un'Inter da rimonta

È un'Inter da rimonta: le imprese da... impazzire

02:15
Le corse di Chivu

Le corse di Chivu: un tecnico scattante

02:20
Tutto su Lazio-Inter

Lazio-Inter: l'Olimpico per l'ultimo atto

I più visti di Calcio

Escort e festini per calciatori di Serie A e non solo: "Il pilota di F1 vuole una tipa" | "Nei party si sniffava gas esilarante"

Lecce-Fiorentina 1-1: gli highlights

Lecce-Fiorentina 1-1: gli highlights

MCH SAN LORENZO VELEZ E PAPA MCH

Lo striscione dei tifosi del San Lorenzo che ricorda Papa Francesco

Callegari: "Vi dico i momenti chiave della rimonta 'alla Mourinho' dell'Inter"

Callegari: "I momenti chiave della rimonta 'alla Mou' dell'Inter"

Trevisani: "Leao sempre sostituito? Ci sta che si chieda perché".

Trevisani: "Leao sempre sostituito? Ci sta che si chieda perché".

È un'Inter da rimonta

È un'Inter da rimonta: le imprese da... impazzire

Calcio ora per ora
Vedi tutti
20:31
Atalanta, il messaggio social di de Roon: "Fa male, ma voltiamo pagina"
20:12
Dopo Malagò, l'Aic incontra anche Abete: "Ripescaggio? Spero, ma sono perplesso"
19:59
Juventus, per Yildiz e Thuram allenamento ancora a parte. Le ultime verso il Milan
Ranieri: "Raspadori non è voluto venire, abbiamo cambiato strategia"
19:33
Ranieri verso l'addio alla Roma: in corso un summit a Trigoria, attesa per l'annuncio dei Friedkin
2023/24: Giroud (15)
18:10
Giroud: "Deluso dall'addio di Maldini, magari un giorno torneremo insieme al Milan"