Juventus, per Yildiz e Thuram allenamento ancora a parte. Le ultime verso il Milan

La Juventus si è allenata alla Continassa senza Thuram e Yildiz, i due calciatori hanno svolto un programma personalizzato. Nello staff bianconero, però, c'è fiducia di poterli recuperare in tempo per la sfida di domenica sera a San Siro contro il Milan, mentre per Holm potrebbe prevalere la cautela dal momento che il suo è un problema di natura muscolare.