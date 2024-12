Juve, Vlahovic: "Dispiace per sabato, grazie ai tifosi"

"Questo è uno dei club più grandi d'Europa, con una tifoseria di 50-60 milioni di persone: dispiace per ciò che è successo sabato, continuiamo così tutti uniti e insieme": così l'attaccante della Juventus, Dusan Vlahoivc, dopo la vittoria per 4-0 in Coppa Italia contro il Cagliari arrivata a pochi giorni dal diverbio con alcuni tifosi della Curva Sud. "Siamo contenti della vittoria, per i tifosi che sono venuti numerosi e ci hanno dato sostegno dal primo all'ultimo minuto, ora pensiamo alla prossima gara - continua ai microfoni di Mediaset - e ogni successo ci dà fiducia, vedremo gara dopo gara dove arriveremo".